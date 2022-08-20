السعودية تستورد مليون طن من البلاستيك منذ بداية العام.. وهؤلاء أبرز الموردين

قالت هيئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية، إن واردات المملكة من البلاستيك -اللدائن- بلغت أكثر من 1.04 مليون طن منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الدول التي تم الاستيراد منها، الصين بنحو 340.7 ألف طن والإمارات بنحو 145.5 ألف طن، بالإضافة إلى أميركا بنحو 76.1 ألف طن.

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كما بلغت الواردات من الهند 63.5 ألف طن وكوريا الجنوبية 48.7 ألف طن وألمانيا 42.2 ألف طن وتايوان 33.3 ألف طن وهولندا 30.5 ألف طن والبحرين 29.7 ألف طن، وفق ما نقلته "الاقتصادية".

وأشارت الهيئة إلى أن واردات المملكة من البلاستيك، بلغت من بلجيكا 27.5 ألف طن وإيطاليا 24.6 ألف طن وسنغافورة 24.4 ألف طن وعمان 18.4 ألف طن وفرنسا 14.2 ألف طن.

وذلك علاوة على مصر بنحو 12.5 ألف طن وإسبانيا 12.1 ألف طن واليابان 11.4 ألف طن والكويت 10.9 ألف طن وفيتنام 10.7 ألف طن، إلى جانب دول أخرى بنحو 64.1 ألف طن.