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احتياطيات النقد الأجنبي في العراق تتجاوز 80 مليار دولار

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المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

احتياطيات النقد الأجنبي في العراق تتجاوز 80 مليار دولار

متوقع بلوغها 90 مليارا بنهاية العام

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن نائب محافظ البنك المركزي قوله، اليوم الأحد، إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد تجاوزت 80 مليار دولار متوقعا بلوغها 90 مليارا بنهاية العام.

وأضاف عمار خلف أن احتياطيات البنك من الذهب زادت 30 طنا لتسجل أكثر من 131 طنا في المجمل.

كان نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، قد ذكر في تصريحات سابقة لقناة "العربية" أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وبشأن التضخم، قال نائب محافظ المركزي، إن معدل التضخم ظاهرة عالمية، وفي العراق ارتفع معدل التضخم بعد تغيير سعر الصرف الرسمي بنهاية 2020 وتداعيات أزمة كوفيد-19 وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الغذاء، وكل ذلك أثر على العراق لأنه مستورد للمواد الغذائية بشكل رئيسي.

وأشار عمار حمد خلف، إلى البنك المركزي العراقي، يحاول السيطرة على معدل التضخم عبر تحقيق استقرار في سعر الصرف عبر التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي.

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