استطلاع: الفيدرالي سيبطئ زيادة سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر
وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود
قال اقتصاديون في استطلاع لرويترز إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.
وتراجع التضخم الشهر الماضي رغم أنه ما زال قرب أعلى مستوى له منذ 40 عاما مما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير أسعاره بشكل ضيق لتصبح الزيادة 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول بعد 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وتوقع معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس/آب زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل كما في الاستطلاع الأخير، والذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يتراوح بين 2.75% و3%.
وتوقع 18 من بين 94 شملهم الاستطلاع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.
وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد قال في الشهر الماضي "من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات".
وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين الأميركيين في مجموعة رابوبنك المصرفية إن "الركود شر لا بد منه والسبيل الوحيد للوصول إلى حيث نريد - حيث لا يخسر الناس كل أموالهم بسبب ارتفاع الأسعار".
-
أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصاديبعد 3 أيام من المكاسب طاقة
-
رغم الصدمات.. مصر تحقق فائضاً أولياً بنسبة 1.3%وتحقيق نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20% قصص اقتصادية
-
قرار صيني مفاجئ بشأن أسعار الفائدة.. هل ينعش الاقتصاد المتباطئ؟تخفيض معدلات الإقراض للمرة الثانية في أسبوع قصص اقتصادية