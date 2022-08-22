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استطلاع: الفيدرالي سيبطئ زيادة سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر

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الفيدرالي الأميركي

استطلاع: الفيدرالي سيبطئ زيادة سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر

وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود

بنغالورو – رويترز

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قال اقتصاديون في استطلاع لرويترز إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وتراجع التضخم الشهر الماضي رغم أنه ما زال قرب أعلى مستوى له منذ 40 عاما مما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير أسعاره بشكل ضيق لتصبح الزيادة 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول بعد 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وتوقع معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس/آب زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل كما في الاستطلاع الأخير، والذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يتراوح بين 2.75% و3%.

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وتوقع 18 من بين 94 شملهم الاستطلاع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد قال في الشهر الماضي "من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات".

وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين الأميركيين في مجموعة رابوبنك المصرفية إن "الركود شر لا بد منه والسبيل الوحيد للوصول إلى حيث نريد - حيث لا يخسر الناس كل أموالهم بسبب ارتفاع الأسعار".

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