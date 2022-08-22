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اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا قياسيا في عام الجائحة.. الأسوأ منذ 311 عاماً

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اقتصاد بريطانيا
لندن
اقتصاد بريطانيا

اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا قياسيا في عام الجائحة.. الأسوأ منذ 311 عاماً

الاقتصاد البريطاني كان الأكبر انكماشا بين مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى

لندن - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية محدثة اليوم الاثنين أن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش في أكثر من 300 عام في 2020 عندما عانت البلاد وطأة جائحة كوفيد-19، وكذلك تراجع أكبر من أي اقتصاد آخر بين الاقتصادات المتقدمة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 11.0% في المئة في 2020. وكان هذا هبوطا أكبر من أي تقديرات سابقة للمكتب والانخفاض الأكبر منذ عام 1709 بحسب بيانات تاريخية من بنك إنجلترا المركزي.

ويقوم الإحصائيون البريطانيون بشكل دوري بتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عندما يتوفر المزيد من البيانات.

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وكانت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد أشارت بالفعل إلى أنه في 2020 عانت بريطانيا أكبر هبوط في الإنتاج منذ عام 1709. لكن المكتب عدّل مؤخرا بالخفض نطاق الهبوط إلى 9.3% وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

وحتى قبل أحدث التعديلات فإن تراجع الاقتصاد البريطاني كان الأكبر بين مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ووفقا لأحدث تعديل فإنه كان تراجعا أكبر مما شهدته إسبانيا التي سجلت هبوطا بلغ 10.8% في الإنتاج.

وسجل الاقتصاد البريطاني ارتدادا صعوديا حادا العام الماضي واستعاد حجمه قبل الجائحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. لكن زيادة سريعة في التضخم تعني أن بنك إنجلترا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق هذا العام.

وسينشر مكتب الإحصاءات الوطنية أحدث أرقام النمو للعام 2021 والنصف الأول من 2022 في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول.

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