بالأسماء.. 16 محافظاً لـ البنك المركزي المصري منذ تأسيسه

بعد تعيين حسن عبد الله، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، يكون المحافظ رقم 16 في هذا المنصب منذ تأسيس البنك المركزي المصري وحتى الآن.

كان الدكتور أحمد زكي هو أول من تولى منصب المحافظ خلال الفترة من 18 مايو عام 1951 وحتى نهاية أبريل من العام 1952. خلفه خلال الفترة من 8 مايو 1952 وحتى 29 مارس 1955 السيد محمد فكري.

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وللمرة الثانية عاد الدكتور أحمد زكي ليتولى منصب المحافظ خلال الفترة من 30 مارس عام 1956 وحتى 23 يوليو 1957. تلاه الدكتور عبد الجليل العمري الذي شغل منصب المحافظ خلال الفترة من 14 نوفمبر 1957 وحتى 26 مارس 1960.

ثم تولى منصب المحافظ الدكتور عبد الحكيم الرفاعي خلال الفترة من 26 مارس 1960 وحتى 25 مارس 1964، أعقبه أحمد زندو الذي ظل محافظاً للبنك المركزي المصري خلال الفترة من 26 مارس 1964 وحتى 5 فبراير 1967.

وخلال الفترة من 5 فبراير 1967 وحتى نهاية يناير 1971 تولى الدكتور أحمد نظمي منصب المحافظ. ثم عاد أحمد زندو ليشغل المنصب مرة أخرى خلال الفترة من أول فبراير 1971 وحتى 18 مارس 1976.

وفي 19 مارس 1976 تم الإعلان عن تعيين محمد عبد الفتاح إبراهيم محافظاً للبنك المركزي المصري لتنتهي ولايته في 4 يناير عام 1981، تلاه محمد شلبي الذي شغل المنصب خلال الفترة من 27 فبراير 1982 وحتى نهاية مارس 1985.

وخلال الفترة من نهاية مارس 1985 وحتى 9 نوفمبر 1986 تولى على نجم منصب المحافظ، أعقبه محمود صلاح الدين الذي تولى المنصب خلال الفترة من 10 نوفمبر عام 1986 وحتى أول يوليو 1993.

ثم جاء إسماعيل علي حسن الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي المصري خلال الفترة من 2 يوليو 1993 وحتى نهاية أكتوبر 2001، أعقبه فاروق العقدة الذي ظل محافظاً خلال الفترة من أول ديسمبر 2003 وحتى 2 فبراير 2013.

وكان هشام رامز هو المحافظ رقم 14 بعدما تولى المنصب خلال الفترة من 3 فبراير 2013 وحتى 27 نوفمبر 2015، فيما ظل طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلال الفترة من 27 نوفمبر 2015 وحتى 17 أغسطس 2022 ليحمل رقم 15 بين المحافظين. وأخيراً حل حسن عبد الله في الترتيب الـ 16 كقائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.