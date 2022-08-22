اقتصاد الإمارات
تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع 17% إلى 1.58 تريليون درهم في النصف الأول
محمد بن راشد: الإمارات أثبتت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب في تاريخ البشرية
كشف نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تجاوزت لأول مرة حاجز التريليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.580 تريليون درهم، بنمو نسبته 17% عن نصف العام السابق.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، إن الإمارات أثبتت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية.
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وكانت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2021 سجلت قفزة سنوية بنسبة 27% إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار)، لتتجاوز مستويات عام 2019.
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