اقتصاد الكويت
هيئة الاستثمار الكويتية تصدر توضيحا حول مكتبها في لندن
على خلفية إقالة رئيس مكتبها في لندن
أفادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن له أسبابه ومبرراته، التي تحتفظ بها مشيرة إلى أن الموضوع برمته أمام لجان تحقيق خاصة وكذلك أمام النيابة العامة.
يأتي ذلك على خلفية قيام الهيئة في يوليو الماضي بإقالة رئيس مكتبها في لندن صالح العتيقي بشكل فوري وتعيين حسين الحلبي خلفا له.
مادة اعلانية
علما أنه تم تعيين صالح العتيقي رئيسا لمكتب لندن في 2018 وهو شريك سابق في شركة McKinsey & Co.
اقرأ أيضاً
-
وكالة "موديز" تتوقع خفضا تدريجيا في سعر الجنيه المصري مقابل الدولارقالت إن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر اقتصاد
-
مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى له منذ 5 أسابيعاليورو انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 5 أسابيع أسواق المال
-
تركيا تزيد واردات النفط الروسية إلى المثلين لسد النقص من أوروباعلى الرغم من العقوبات الغربية لموسكو طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية