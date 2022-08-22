هيئة الاستثمار الكويتية تصدر توضيحا حول مكتبها في لندن

أفادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن له أسبابه ومبرراته، التي تحتفظ بها مشيرة إلى أن الموضوع برمته أمام لجان تحقيق خاصة وكذلك أمام النيابة العامة.

يأتي ذلك على خلفية قيام الهيئة في يوليو الماضي بإقالة رئيس مكتبها في لندن صالح العتيقي بشكل فوري وتعيين حسين الحلبي خلفا له.

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علما أنه تم تعيين صالح العتيقي رئيسا لمكتب لندن في 2018 وهو شريك سابق في شركة McKinsey & Co.