وزير التموين المصري: تم الاتفاق على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الاثنين، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة سبعة أشهر.

وأضاف الوزير أن مخزون مصر من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، فيما تغطي الاحتياطيات من زيت الطعام ستة أشهر.

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وأوضح أن بلاده اشترت اشترت حوالي 4 ملايين طن من القمح المحلي، وسننتهي من كافة المشتريات المحلية بنهاية أغسطس.

وفي سياق متصل قال مصيلحي إن حتياطيات بلادع من السكر تكفي 6 أشهر.

ولفت وزير التموين المصري إلى أنه تم الاتفاق على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي لا يزال بسعر 400 دولار للطن.