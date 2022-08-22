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وزير التموين المصري: تم الاتفاق على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي

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اقتصاد مصر

وزير التموين المصري: تم الاتفاق على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي

قال إن بلاده ستنتهي من مشتريات القمح المحلي بنهاية أغسطس

دبي - العربية.نت

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قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الاثنين، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة سبعة أشهر.

وأضاف الوزير أن مخزون مصر من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، فيما تغطي الاحتياطيات من زيت الطعام ستة أشهر.

وأوضح أن بلاده اشترت اشترت حوالي 4 ملايين طن من القمح المحلي، وسننتهي من كافة المشتريات المحلية بنهاية أغسطس.

وفي سياق متصل قال مصيلحي إن حتياطيات بلادع من السكر تكفي 6 أشهر.

ولفت وزير التموين المصري إلى أنه تم الاتفاق على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي لا يزال بسعر 400 دولار للطن.

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