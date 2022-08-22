.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وكالة "موديز" تتوقع خفضا تدريجيا في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

  • الخط
الدولار والجنيه المصري
الجنيه المصري
الجنيه المصري

وكالة "موديز" تتوقع خفضا تدريجيا في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

قالت إن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مضي المسؤولين في البنك المركزي المصري بمسار تدريجي لخفض قيمة الجنيه بدلاً من التعويم الحاد لتفادي زيادات جديدة في معدلات التضخم.

وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى من بينها التدفقات الخارجية المحتملة، والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عوامل أخرى.

وأوضحت الوكالة أن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر إذ قد تزيد سياسة سعر الصرف غير المرنة من تأخر الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وبالتالي الوصول إلى أسواق الدين العالمية.

بالأرقام.. أغنى 25 امرأة على مستوى العالم! قصص اقتصادية ثروات بالأرقام.. أغنى 25 امرأة على مستوى العالم!

ومؤخرا أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعات موديز الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

لكن موديز أشارت إلى الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد شح المساعدات المقدمة لمنكوبي السيول في السودان العربية ترصد شح المساعدات المقدمة لمنكوبي السيول في السودان
اكتشف المزيد