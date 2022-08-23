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الإمارات تحطم رقماً قياسياً جديداً في حجم تجارتها غير النفطية

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ميناء خليفة
ميناء خليفة في أبوظبي
اقتصاد الإمارات

الإمارات تحطم رقماً قياسياً جديداً في حجم تجارتها غير النفطية

وصلت إلى 435 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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ارتفعت التجارة الخارجية لدولة الإمارات باستثناء قطاع النفط بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام بعد أن أبرمت الإمارات اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد.

ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8% إلى 180 مليار درهم، في حين زادت الواردات إلى 580 مليار درهم، بحسب تغريدة يوم الاثنين من رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعلى الرغم من أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً بين دول الخليج، إلا أن البلاد كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيداً عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% هذا العام، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي.

وقد وقعت الإمارات بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد من الدول في آسيا وإفريقيا.

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة كانت مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".

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