البنك المركزي العراقي ينفي إخلاء مبناه ويؤكد استمرار عمله الاعتيادي

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، وجود عمليات إخلاء لموظفيه من مبناه.

وقال مصدر في البنك المركزي إن "الحديث عن وجود عمليات إخلاء للموظفين من المبنى عارٍ عن الصحة".

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وأضاف أن "الأجهزة المختصة أجرت اختباراً لأجهزة الإنذار فقط، ولا صحة لوجود عمليات إخلاء"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية (واع).

كان الأزمة قد اشتعلت بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.

يذكر أن العراق يشهد منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.

وزاد هذا الجمود والتعثر من ارتفاع منسوب التوتر بين تيار الصدر والإطار التنسيقي، لاسيما منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال.

فيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران) تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة.