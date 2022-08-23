القطاع الخاص الأميركي يسجل أضعف أداء في 18 شهرا

انكمش نشاط القطاع الخاص الأميركي لثاني شهر على التوالي في أغسطس/ آب مسجلا أضعف مستوى في 18 شهرا مع تراجع واضح لقطاع الخدمات وسط طلب ضعيف في مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية.

وهبط مؤشر ستاندر آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في القراءة الأولية لشهر أغسطس/ آب إلى 45، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2021، من قراءة نهائية بلغت 47.7 في يوليو/ تموز. وتشير قراءة تحت 50 إلى انكماش في النشاط.، وفق رويترز.

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وكان الهبوط ملحوظا في الخدمات حيث هبط مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى 44.1 من 47.3 الشهر الماضي. وهبط مقياس نشاط القطاع الصناعي إلى 51.3 من 52.2 في يوليو/ تموز.