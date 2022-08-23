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تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 1.6% إلى 31.9 مليار دولار خلال 2021/2022

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اقتصاد مصر

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 1.6% إلى 31.9 مليار دولار خلال 2021/2022

سجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.

وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.

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