اقتصاد مصر
تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 1.6% إلى 31.9 مليار دولار خلال 2021/2022
سجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.
وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.
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وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.
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