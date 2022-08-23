صادرات القمح الروسية تنخفض 27% في يوليو وأغسطس

قالت شركة "سوف ايكون" للاستشارات الزراعية ومقرها موسكو اليوم الثلاثاء إن صادرات القمح الروسية في يوليو وأغسطس، أول شهرين في موسم 2022-2023، بلغت 5.9 مليون طن بانخفاض قدره 27 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.

وأضافت أن هذا هو أدنى حجم لصادرات القمح الروسي في هذين الشهرين منذ موسم 2017-2018 .

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من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ملتزمة باتفاق توسطت فيه تركيا للسماح بصادرات الحبوب من أوكرانيا والذي تم إبرامه في اسطنبول الشهر الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن روسيا "ملتزمة بشكل كامل" بهذا الاتفاق.