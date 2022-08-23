روسيا و أوكرانيا
صادرات القمح الروسية تنخفض 27% في يوليو وأغسطس
أدنى حجم لصادرات القمح الروسي في هذين الشهرين منذ موسم 2017-2018
قالت شركة "سوف ايكون" للاستشارات الزراعية ومقرها موسكو اليوم الثلاثاء إن صادرات القمح الروسية في يوليو وأغسطس، أول شهرين في موسم 2022-2023، بلغت 5.9 مليون طن بانخفاض قدره 27 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.
وأضافت أن هذا هو أدنى حجم لصادرات القمح الروسي في هذين الشهرين منذ موسم 2017-2018 .
مادة اعلانية
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ملتزمة باتفاق توسطت فيه تركيا للسماح بصادرات الحبوب من أوكرانيا والذي تم إبرامه في اسطنبول الشهر الماضي.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن روسيا "ملتزمة بشكل كامل" بهذا الاتفاق.
اقرأ أيضاً
-
أبرز قطاعات السوق السعودية المستفيدة من نمو الاقتصاد المحليقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، إن الاقتصاد السعودي يتمتع بأعلى نسب النمو الحقيقي المسجل بين اقتصادات العالم، وكذلك أقل نسب ... جرس الإغلاق
-
مع قرب عودة إيران للسوق.. أوبك+ تدرس تخفيضات في إنتاج النفطأسعار النفط عادت للارتفاع اليوم.. وبرنت يتخطى 99 دولارا طاقة
-
مصر توقع 3 عقود لإنشاء مراكز لوجيستية باستثمارات 6 مليارات جنيهأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية في مصر إبراهيم عشماوي، أن المناطق التجارية اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها في 3 محافظات من ... جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية