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مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا يسجل أسوأ قراءة للنمو منذ فبراير 2021

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اقتصاد بريطانيا

مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا يسجل أسوأ قراءة للنمو منذ فبراير 2021

قراءة المؤشر قريبة من مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش

دبي - العربية.نت

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سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global قراءة 50.9 نقطة هذا الشهر، وهي أسوأ قراءة منذ فبراير من عام 2021، وقريبة من مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

تأتي هذه القراءة إثر انخفاض الطلب ونقص العمالة والمواد ، ما أدى إلى تباطؤ قطاعي التصنيع والخدمات.

من جهة أخرى، توقع المتداولون أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة لتتجاوز 4% العام المقبل لكبح معدلات التضخم المرتفعة، والمتوقع بلوغها الـ 18.6% العام المقبل بحسب سيتي بنك.

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