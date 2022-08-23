اقتصاد بريطانيا
مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا يسجل أسوأ قراءة للنمو منذ فبراير 2021
قراءة المؤشر قريبة من مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش
سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global قراءة 50.9 نقطة هذا الشهر، وهي أسوأ قراءة منذ فبراير من عام 2021، وقريبة من مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
تأتي هذه القراءة إثر انخفاض الطلب ونقص العمالة والمواد ، ما أدى إلى تباطؤ قطاعي التصنيع والخدمات.
مادة اعلانية
من جهة أخرى، توقع المتداولون أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة لتتجاوز 4% العام المقبل لكبح معدلات التضخم المرتفعة، والمتوقع بلوغها الـ 18.6% العام المقبل بحسب سيتي بنك.
اقرأ أيضاً
-
هكذا تستفيد الصين من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبافارق السعر حاليا بين أوروبا وآسيا يبلغ نحو 25 دولاراً قصص اقتصادية
-
أرباح "الإمارات للألمنيوم" تتضاعف 4 مرات إلى 6 مليارات درهم في النصف الأولوالإيرادات ترتفع 70% إلى 18.3 مليار درهم شركات
-
البنك المركزي العراقي ينفي إخلاء مبناه ويؤكد استمرار عمله الاعتياديالأجهزة المختصة أجرت اختباراً لأجهزة الإنذار فقط اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية