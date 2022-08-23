مسح: انكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي

كشف مسح اليوم الثلاثاء أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس/ آب بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مقياسا جيدا لقوة الاقتصاد الكلية، إلى 49.2 في أغسطس/ آب من 49.9 في يوليو/ تموز، وهو ما يزيد قليلا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض أكبر يصل إلى 49.0.

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وتشير القراءة أدنى من 50 إلى انكماش، وتقديرات أغسطس/ آب الأولية هي الأقل منذ فبراير/ شباط 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الشهر الماضي تسجيل نمو بنسبة 0.2% هذا الربع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 من 51.2 وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش وأدنى من توقعات رويترز عند 50.5.

وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجددا في الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 من 49.8 وهو أقل مستوى منذ يونيو/ حزيران 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 مقارنة مع 46.3 في يوليو/ تموز.