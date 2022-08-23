مصر تستورد 240 ألف طن من القمح الروسي عبر شراء مباشر

قالت وزارة التموين المصرية، إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي عبر شراء مباشر أمس الاثنين، مواصلة اتجاها بدأته مؤخرا للشراء بدون إصدار مناقصات دولية.

وقال مصدران، إن الشراء يشمل ست شحنات كل منها 40 ألف طن من القمح الروسي بأسعار شاملة تكلفة الشحن مع الدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

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ولم تكشف الوزارة عن السعر لكن تجارا قالوا إنهم يعتقدون أنها بيعت بسعر قدره 368 دولارا للطن، بانخفاض حوالي 8% عن مشترياتها السابقة في يوليو/ تموز.

وقالت وزارة التموين يوم الاثنين إن هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت حوالي 1.8 مليون طن من القمح المستورد عبر مناقصات ومشتريات مباشرة.

واحتياطي القمح الاستراتيجي لدى مصر حاليا كاف لمدة 7 أشهر، بزيادة شهر عن هدفها المعتاد البالغ 6 أشهر.

ومصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وأصبحت معتمدة بشدة على الحبوب الروسية والأوكرانية في الأعوام القليلة الماضية.

ويحاول القطاع الخاص والمشتري الحكومي للحبوب في مصر تنويع مصادرهما للقمح هذا العام لكن مشتريات كبيرة من القمح الروسي تواصلت في الأشهر التي أعقبت غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة التموين إن الشحنات سيجري شحنها في الفترات من 20 سبتمبر/أيلول إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 11 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 21 أكتوبر إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المصدران إن المزيد من المشتريات ما زالت ممكنة بينما لا تزال المحادثات جارية.