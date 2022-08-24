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البيت الأبيض يخفض بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022

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البيت الأبيض
اقتصاد أميركا

البيت الأبيض يخفض بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022

قام بتخفيضه إلى 1.4%

دبي - العربية.نت

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خفض البيت الأبيض، الثلاثاء، بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة للعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8%، في تقديراته السابقة في مارس/آذار.

وأشار إلى عودة ظهور متحور أوميكرون لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة كأسباب للتباطؤ، بحسب "رويترز".

وخفض البيت الأبيض أيضا توقعاته للتضخم للعام الحالي إلى 6.6%، من 2.9%، في تقديرات مارس/آذار.

وعدًل متوسط معدل البطالة للعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7%، من 3.9%، في تقديرات مارس/آذار.

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