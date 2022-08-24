اقتصاد السعودية
السعودية تقفل طرح أغسطس من الصكوك عند 3.09 مليار ريال
وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 5.08 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 5.08 مليار ريال، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.090 مليار ريال.
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وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.690 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.300 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
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