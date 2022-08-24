باكستان
جهاز قطر للاستثمار يعتزم ضخ 3 مليارات دولار في باكستان
يأتي كدعم لاقتصاد البلاد الذي يعاني ضائقة مالية
قال الديوان الأميري القطري اليوم الأربعاء إن جهاز قطر للاستثمار يسعى لاستثمار 3 مليارات دولار في باكستان، مقدما دعما لاقتصاد البلاد الذي يعاني ضائقة مالية.
وأضاف الديوان الأميري: "أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية"، وفق ما ذكرته رويترز.
مادة اعلانية
وكان وزير المالية الباكستاني قال الشهر الماضي إنه من المرجح أن تحصل باكستان على 4 مليارات دولار من الدول الصديقة لسد الفجوة في الاحتياطيات الأجنبية، التي أشار لها صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
-
"ماجد الفطيم" للعربية: رفع أسعار المنتجات تم بالاتفاق مع الحكوماتالمبيعات العقارية دعمت النتائج قصص اقتصادية
-
مصر توقع عقدا لتوريد عربات لمترو الأنفاق بـ656 مليون دولاريستهدف تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث اقتصاد
-
وزير النفط الكويتي: الطاقة الفائضة محدودة عالميا بسبب سنوات من نقص الاستثمارقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس إن بلاده زادت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع السقف المحدد بموجب اتفاقية أوبك + والبالغ 2.811 مليون برميل ... أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية