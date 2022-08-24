جهاز قطر للاستثمار يعتزم ضخ 3 مليارات دولار في باكستان

قال الديوان الأميري القطري اليوم الأربعاء إن جهاز قطر للاستثمار يسعى لاستثمار 3 مليارات دولار في باكستان، مقدما دعما لاقتصاد البلاد الذي يعاني ضائقة مالية.

وأضاف الديوان الأميري: "أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية"، وفق ما ذكرته رويترز.

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وكان وزير المالية الباكستاني قال الشهر الماضي إنه من المرجح أن تحصل باكستان على 4 مليارات دولار من الدول الصديقة لسد الفجوة في الاحتياطيات الأجنبية، التي أشار لها صندوق النقد الدولي.