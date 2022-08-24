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زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية الأساسية في يوليو

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مصنع في أميركا (رويترز)
مصنع في أميركا (رويترز)
اقتصاد أميركا

زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية الأساسية في يوليو

صعوبات محتملة تواجه انتعاش إنفاق الشركات على المعدات

واشنطن - رويترز

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ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الأميركية الصنع في يوليو/تموز، لكن وتيرة الزيادة جاءت دونها في الشهر السابق عليه، مما يشير إلى صعوبات محتملة تواجه انتعاش إنفاق الشركات على المعدات بعد انكماش في الربع الثاني من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، وهي من المؤشرات التي تحظى بمتابعة وثيقة على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.4%، الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.9%، في يونيو/حزيران.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع هذه الطلبيات 0.3%، في يوليو/تموز.

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