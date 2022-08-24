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فائض الميزان التجاري في السعودية يقفز 137.8% لـ88 مليار ريال خلال يونيو

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ميناء الملك عبدالله في السعودية
عمليات تصدير واستيراد في ميناء الملك عبدالله بالسعودية
اقتصاد السعودية

فائض الميزان التجاري في السعودية يقفز 137.8% لـ88 مليار ريال خلال يونيو

الصادرات البترولية ارتفعت بنحو 57 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 75.2% في شهر يونيو 2022، لتصل إلى نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 84.3 مليار ريال في يونيو 2021.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الزيادة إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1% إلى 117.69 مليار ريال خلال يونيو 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9% في يونيو 2021 إلى 79.7% في يونيو 2022.

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فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مايو 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 26.8% إلى 30.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 23.7 مليار ريال في 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 28.9% في يونيو 2022 إلى 59.9 مليار ريال مقابل 46.5 مليار ريال في يونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 5.3 مليار ريال بنسبة 9.7% مقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%.

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