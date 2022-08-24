مصر توقع اتفاقا مع تحالف شركات لتصنيع وتوريد عربات مترو أنفاق بـ656 مليون دولار

وقعت الهيئة القومية للأنفاق المصرية عقداً مع تحالف شركات هيونداي روتيم الكورية الجنوبية ونيرك لتصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأربعاء، أن التوقيع يشمل عامي الضمان، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعدد (1) عمرة جسيمة لكل قطار، وذلك بقيمة إجمالية 656 مليون دولار.

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وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن توقيع هذا العقد يعتبر خطوة مهمة نحو توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب، وذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

من جانبه، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن التعاون مع شركة هيونداي يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بنسبة توطين لا تقل عن 30%.

وأشار الوزير إلى أن التعاقد يأتي في إطار التوسع في زيادة أسطول القطارات العاملة على ‏الخط الثاني والخط الثالث للمترو؛ من أجل استيعاب الزيادة في أحجام النقل، حيث من المقرر أن ينقل الخطان الثاني والثالث بعد استكماله حوالي 3 ملايين راكب يوميا.