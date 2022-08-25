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الاقتصاد الألماني يفوق التوقعات بنمو 0.1% في الربع الثاني

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ألمانيا

الاقتصاد الألماني يفوق التوقعات بنمو 0.1% في الربع الثاني

مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة

برلين – رويترز

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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني حقق نموا في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة.

وقال المكتب إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة 0.1% على أساس فصلي وبنسبة 1.7% على أساس سنوي بعد التعديل لأخذ عوامل تأثير الأسعار في الحسبان.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني على أساس فصلي.

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وقال مدير مكتب الإحصاءات الاتحادي جورج تيل "رغم الصعوبات... وظروف الاقتصاد العالمي، ظل الاقتصاد الألماني متماسكا في أول ربعين من عام 2022".

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