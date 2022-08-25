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الملك سلمان يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

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الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
باكستان

الملك سلمان يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين.

وناقش بالإضافة وزير الخارجية السعودي، العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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