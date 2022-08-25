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رئيسة المركزي الأوروبي: تغير المناخ له تأثير واضح على التضخم

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كريستين لاغارد
كريستين لاغارد
اقتصاد أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي: تغير المناخ له تأثير واضح على التضخم

حدوث المزيد من الكوارث المناخية سيكون له تداعيات على الأسعار

برلين – رويترز

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نشرت اليوم الخميس إنه يتعين على البنك أن يأخذ تغير المناخ في الحسبان عند اتخاذ القرارات لأنه له تأثير واضح، خاصة على التضخم.

وذكرت لاغارد في مقابلة مع مجلة مدام فيجارو "إذا حدث المزيد من الكوارث المناخية والجفاف والمجاعات في شتى أنحاء العالم، فستكون هناك تداعيات على الأسعار وأقساط التأمين والقطاع المالي... نحن بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار".

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