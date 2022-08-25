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رئيسة منتدى بريكس: لا حاجة للدولار في التسويات التجارية المتبادلة بين روسيا والهند

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اجتماع بريكس 2019 (أرشيفة - أ ف ب)
جانب من اجتماع سابق لمنتدى بريكس
اقتصاد

رئيسة منتدى بريكس: لا حاجة للدولار في التسويات التجارية المتبادلة بين روسيا والهند

يمكن تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

دبي - العربية.نت

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قالت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، اليوم الخميس، إنه لا حاجة للدولار في التسويات التجارية المتبادلة بين روسيا والهند.

وذكرت رئيسة منتدى بريكس، أنه يمكن تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

يذكر أن التحالف الاقتصادي "بريكس" أسس من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت جنوب إفريقيا إلى التحالف عام 2010.

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ويُعد منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويته.

وتمثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي في عام 2016، وتنتج تلك الدول 30% من ما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات فيما يمثل تعداد مواطنيها 40% من تعداد العالم.

تبنت دول البريكس العديد من المبادرات لدعم التعاون فيما بينها في المجالات المختلفة، منها تأسيس بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.

وتمثل مجموعة بريكس أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في ييكاتيرينبرغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

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