اقتصاد مصر
شركة كورية تفوز بعقد قيمته 2.25 مليار دولار للمساهمة في بناء محطة نووية بمصر
لتوريد المواد والمساعدة في بناء أربعة محطات
قالت وزارة الصناعة الكورية اليوم الخميس إن شركة أتوم ستروي إكسبورت (إيه.إس.إي) الروسية تعاقدت من الباطن مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات وون (2.25 مليار دولار) لتوريد المواد والمساعدة في بناء أربعة محطات في مصر.
وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الطاقة النووية المصرية كانت قد منحت في الأصل الشركة الروسية عقد بناء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميغاوات للمفاعل في منطقة الضبعة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
لماذا تعتزم "إعمار" فتح باب تملك الأجانب لأسهمها بنسبة 100%؟ليس بهدف دخول مستثمر استراتيجي نبض السوق
-
مونديال 2022.. السعودية تمنح المشجعين تأشيرات دخول متعددة إلى أراضيهابعد الحصول على تأشيرة إلكترونية سياحة وسفر
-
روسيا توقف شحنة غاز طبيعي مسال إلى آسيا بسبب اشتراطات الدفع.. ماذا حدث؟ألغت العقود القديمة.. وطلبت من العملاء توقيع اتفاقيات جديدة بهذه الشروط! قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية