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شركة كورية تفوز بعقد قيمته 2.25 مليار دولار للمساهمة في بناء محطة نووية بمصر

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محطة الضبعة
محطة الضبعة
اقتصاد مصر

شركة كورية تفوز بعقد قيمته 2.25 مليار دولار للمساهمة في بناء محطة نووية بمصر

لتوريد المواد والمساعدة في بناء أربعة محطات

سول - رويترز

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قالت وزارة الصناعة الكورية اليوم الخميس إن شركة أتوم ستروي إكسبورت (إيه.إس.إي) الروسية تعاقدت من الباطن مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات وون (2.25 مليار دولار) لتوريد المواد والمساعدة في بناء أربعة محطات في مصر.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الطاقة النووية المصرية كانت قد منحت في الأصل الشركة الروسية عقد بناء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميغاوات للمفاعل في منطقة الضبعة.

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