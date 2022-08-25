مصادر للعربية: تعيين هشام عز العرب مستشارا لمحافظ "المركزي" المصري

قرر القادم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي السابق، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا مستشارين له.

جاء ذلك بعد اجتماع المحافظ برؤساء البنوك للتعرف على أهم التحديات التي تواجههم وتبادلوا الرأي حول بعض القضايا الهامة وفي مقدمتها سعر الصرف.

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كان هشام عز العرب قد شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك.

وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي - مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة "فيرفاكس إفريقيا"، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.

وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.