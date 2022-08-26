السعودية تستورد 320 ألف سيارة في النصف الأول من 2022

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عن استيراد المملكة نحو 320 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 57% من واردات العام الماضي كاملا.

وبلغ عدد المركبات المستوردة إلى المملكة خلال 2021 نحو 562 ألف مركبة، مقابل نحو 546 ألف مركبة في 2021، مسجلة ارتفاعا 2.9%.

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وبحسب الهيئة، فإن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وتركيا وفرنسا، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 أعوام فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف "3.5 طن فأقل"، و10 أعوام لشاحنات النقل الثقيل "أكثر من 3.5 طن"، ويتم احتسابها تنازليا باستثناء العام الحالي.

فيما يمنع استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو حادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك.

ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس في المملكة أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.

ويمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط، كما يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.

كما يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 عاما، في حين يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

وللمواطنين الخليجيين، يحق لهم استيراد مركبتين خلال العام، على أن يقدم مستندا يثبت ملكية المركبة "أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أميركا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى".

أما المقيم، فيحق له استيراد سيارة واحدة خصوصي كل ثلاثة أعوام ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاثة أعوام من تاريخ الاستيراد "يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاثة أعوام".

مستندات الاستيراد

والمستندات الواجب تقديمها، مستند يثبت ملكية المركبة -أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أميركا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى، علاوة على رخصة الإقامة، ومستند يوضح طريقة الدفع.

في المقابل، يمنع استراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو حادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك.

كما يمنع استيراد التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة، والمركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.

وذلك علاوة على المركبات في حال وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة إلا إذا كان ذلك في ميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك. وأيضا المركبات المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار، والمسروقة، وتم التلاعب برقم هيكلها، ومركبات النقل للمقيمين، والمركبات المصفحة.