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المكسيك تتوقع الموافقة على اتفاقية التجارة مع أوروبا نهاية العام

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المكسيك تتوقع الموافقة على اتفاقية التجارة مع أوروبا نهاية العام

جائحة كورونا وعملية الموافقة المعقدة أعاقتا التصديق النهائي في أوروبا

مكسيكو سيتي - رويترز

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قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، أمس الجمعة إنه من المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك في وقت لاحق من هذا العام.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في عام 2018 إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن تحديث اتفاقهما التجاري المشترك، لكن جائحة فيروس كورونا وعملية الموافقة المعقدة أعاقتا التصديق النهائي في أوروبا.

وفي حديثه إلى المشرعين المكسيكيين، قال إبرارد إن الانتهاء من العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي وإن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا المكسيك بأن من المحتمل حدوث ذلك في عام 2022.

وقال "نتوقع أن يوافقوا هذا العام على تحديث الاتفاقية التي أبرمناها معهم بالفعل".

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