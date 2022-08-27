اقتصاد
المكسيك تتوقع الموافقة على اتفاقية التجارة مع أوروبا نهاية العام
جائحة كورونا وعملية الموافقة المعقدة أعاقتا التصديق النهائي في أوروبا
قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، أمس الجمعة إنه من المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك في وقت لاحق من هذا العام.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في عام 2018 إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن تحديث اتفاقهما التجاري المشترك، لكن جائحة فيروس كورونا وعملية الموافقة المعقدة أعاقتا التصديق النهائي في أوروبا.
مادة اعلانية
وفي حديثه إلى المشرعين المكسيكيين، قال إبرارد إن الانتهاء من العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي وإن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا المكسيك بأن من المحتمل حدوث ذلك في عام 2022.
وقال "نتوقع أن يوافقوا هذا العام على تحديث الاتفاقية التي أبرمناها معهم بالفعل".
اقرأ أيضاً
-
خام برنت يرتفع 4.4% في أسبوع وسط إشارات أوبك + بخفض الإنتاجالإمارات أعلنت اتفاقها مع وجهة نظر السعودية بشأن أسواق النفط طاقة
-
هبوط كبير لوول ستريت مع ميل الفيدرالي للتشديد النقدي.. و"داو جونز" يفقد ألف نقطةمؤشر ناسداك المجمع ينخفض 4% بتعاملات الجمعة أسواق المال
-
"باول" يعترف: الطريق إلى ترويض التضخم ليس سهلًا أو سريعًاباول: "المهمة تتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب" قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية