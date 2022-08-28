ارتفاع موجودات البنك المركزي السعودي 8.5% لـ2 تريليون ريال بنهاية يوليو

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع الموجودات خلال شهر يوليو 2022 إلى نحو 2005.6 مليار ريال، مقابل 1848.9 مليار ريال، في يونيو 2021، بنسبة نمو سنوي 8.47%.

وأضافت ساما نحو 156.7 مليار ريال، مقارنة بالموجودات في نهاية يوليو 2021.

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وعلى أساس شهري ارتفعت الموجودات بقيمة 19.5 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2022، حيث كانت في نهاية يونيو نحو 1986.11 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر يوليو الماضي إلى 4528 مليار ريال، مقابل 4182 مليار ريال، في نهاية يوليو 2021.

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 493.4 مليار ريال، مقابل 454.5 مليار ريال في شهر يوليو 2021.

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نهاية يوليو الماضي إلى 2213 مليار ريال، مقابل 1945 مليار ريال، في نهاية يوليو من العام الماضي، ومقابل 2206 مليارات ريال في الشهر السابق.