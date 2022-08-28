شخص مجهول ربح 1.34 مليار دولار.. ولم يطالب بالجائزة!

مر ما يقرب من شهر منذ أن تم سحب الأرقام الفائزة في يانصيب ميغا ميلونز Mega Millions البالغ قيمة جائزتها 1.34 مليار دولار، لكن الشخص المحظوظ الذي فاز لم يتقدم بعد للمطالبة بجائزته.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدوا غريباً، خاصةً في حالة جائزة بهذا الحجم، إلا أن مسؤولي اليانصيب يقولون إنه ليس من المستغرب أن يكون هناك بعض الوقت بين سحب الأرقام ووقت ظهور الفائز.

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من جانبها، قالت مديرة الاتصالات في مؤسسة يانصيب إلينوي، ميغان باورز: "للحصول على جائزة بهذا الحجم، ليس من غير المعتاد أن يستغرق الفائز وقتاً أطول قليلاً للمطالبة بالجائزة، حيث قد يرغب في طلب المشورة المهنية والقانونية والمالية قبل المطالبة"، وفقاً لما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز، واطلعت عليه "العربية.نت".

أرباح Mega Millions في إلينوي "يجب المطالبة بها في غضون عام واحد بعد تاريخ السحب"، لذلك ليس هناك بالضرورة حاجة للتسرع.

ولكن إذا لم يتقدم الفائز بنهاية شهر يوليو المقبل، فسيتم إعادة الأموال إلى يانصيب الولاية المشاركة حيث تم شراء التذاكر في الأصل.

تم تصنيف المكاسب الفردية للجائزة الكبرى البالغة 1.34 مليار دولار في يوليو على أنها ثاني أكبر جائزة في تاريخ Mega Millions، بعد الفوز بجائزة بقيمة 1.54 مليار دولار في أكتوبر 2018. تم تقسيم أكبر جائزة كبرى إجمالية، 1.59 مليار دولار في يناير 2016، بين ثلاث تذاكر.