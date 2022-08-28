صحيفة: تراس المرشحة بقوة لرئاسة حكومة بريطانيا تعتزم خفض الـ VAT إلى 15%

تعتزم ليز تراس المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا، خفض ضريبة المبيعات 5 نقاط مئوية إلى 15% في حال فوزها بالمنصب، بحسب ما ذكرته صحيفة تلغراف.

وبحسب الصحيفة، فإن التخفيض في ضريبة القيمة المضافة سيكون الأكبر على الإطلاق، وقد يوفر للأسرة المتوسطة أكثر من 1300 جنيه إسترليني سنويا.

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وأكدت الصحيفة أن خفض الضريبة سيساعد أيضا فئات الدخل المحدود والمتوسط على دفع فواتير الطاقة، والتي من المقرر أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبا هذا الشتاء مقارنة بالعام السابق.