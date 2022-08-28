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صحيفة: تراس المرشحة بقوة لرئاسة حكومة بريطانيا تعتزم خفض الـ VAT إلى 15%

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اقتصاد بريطانيا

صحيفة: تراس المرشحة بقوة لرئاسة حكومة بريطانيا تعتزم خفض الـ VAT إلى 15%

لتخفيف أعباء الأسر وسط تضاعف فواتير الطاقة الشتاء المقبل

دبي - العربية.نت

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تعتزم ليز تراس المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا، خفض ضريبة المبيعات 5 نقاط مئوية إلى 15% في حال فوزها بالمنصب، بحسب ما ذكرته صحيفة تلغراف.

وبحسب الصحيفة، فإن التخفيض في ضريبة القيمة المضافة سيكون الأكبر على الإطلاق، وقد يوفر للأسرة المتوسطة أكثر من 1300 جنيه إسترليني سنويا.

وأكدت الصحيفة أن خفض الضريبة سيساعد أيضا فئات الدخل المحدود والمتوسط على دفع فواتير الطاقة، والتي من المقرر أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبا هذا الشتاء مقارنة بالعام السابق.

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