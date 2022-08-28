فيديو يوثق لحظات غرق يخت فاخر ارتفاعه 130 قدمًا قبالة سواحل إيطاليا

غرق يخت فاخر قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حادث انقلاب مذهل تم تصويره في مقطع فيديو وشاركه خفر السواحل الإيطاليون على تويتر.

يُظهر الفيديو "ماي ساغا" My Saga ، وهو قارب يبلغ ارتفاعه 130 قدمًا تقريبًا، وهو يكافح ضد الأمواج قبل أن يغرق ببطء في الماء.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن اليخت كان يبحر من غاليبولي إلى ميلاتسو، صقلية، يوم السبت، عندما بدأت المياه تتسرب إلى داخله ليغرق في النهاية بعد بضع ساعات، على بعد حوالي تسعة أميال بحرية قبالة ميناء كاتانزارو، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال خفر السواحل الإيطاليون على تويتر إنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم والركاب، ولم يصابوا بأذى، فيما تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

وأبلغ طاقم The My Saga لأول مرة عن مشكلة يوم السبت بعد أن أبحر اليخت من غاليبولي جنوب شرقي إيطاليا، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس. وتم إرسال زوارق دورية من خفر السواحل الإيطاليين في كروتوني ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) إلى مكان الحادث.

وقد تم إنقاذ خمسة أشخاص - أربعة ركاب وأحد أفراد الطاقم - في البداية على متن زورق دورية روماني بالنيابة عن فرونتكس. ثم تم نقلهم إلى قارب خفر السواحل ومنها إلى كاتانزارو.

وفقًا لمسؤول إيطالي طلب عدم نشر اسمه، فإن المجموعة التي كانت على متن القارب عندما غمره الماء كانت تضم ستة إيطاليين، واثنين من الدنماركيين، ومواطنا من جنوب إفريقيا.

ووصل زورق لقطر اليخت ونقل باقي أفراد الطاقم بما في ذلك القبطان، قبيل البدء في سحب اليخت. لكن سوء الأحوال الجوية جعل العملية صعبة.

وفي النهاية، تخلت القاطرة عن اليخت ليغرق في خليج سكويلاس.