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نمو الصناعات التحويلية في مصر 6.56% على أساس سنوي في يونيو

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صناعات تحويلية في مصر
مصنع في مصر
اقتصاد مصر

نمو الصناعات التحويلية في مصر 6.56% على أساس سنوي في يونيو

بدعم صناعتي المشروبات والأجهزة الكهربائية

القاهرة - رويترز

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أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، بأن إنتاج الصناعات التحويلية سجل نموا 6.56%، على أساس شهري في يونيو/حزيران، وذلك بدعم صناعتي المشروبات والأجهزة الكهربائية.

وقال الجهاز في بيان إن القراءة الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، والذي يستثني الزيت الخام والمنتجات البترولية، سجلت 119.38 في يونيو/حزيران مقابل قراءة نهائية عند 119.38 في مايو/أيار.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، ارتفع إنتاج صناعة المشروبات 15.54%، في يونيو/حزيران على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف، فيما زاد إنتاج الأجهزة الكهربائية 15.54%.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، تراجعت صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 4.83%، على أساس شهري، كما هبط إنتاج صناعة الفلزات القاعدية 5.45%.

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