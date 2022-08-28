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المركزي السعودي يستطلع الآراء بشأن مسودة قواعد عمل مقدري الخسائر التأمينية

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البنك المركزي السعودي ساما مناسبة
البنك المركزي السعودي
ساما

المركزي السعودي يستطلع الآراء بشأن مسودة قواعد عمل مقدري الخسائر التأمينية

يأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير قطاع التأمين

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية" لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين - تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأوضح البنك في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبةً لتطورات صناعة التأمين بشكل عام والخدمات المساندة للتأمين بشكل خاص، واستمراراً لجهود دعم وتمكين نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في المملكة.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه يتطلع من خلال مسودة القواعد إلى وضع إطار تنظيمي لآلية عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية وتحديد الحد الأدنى لمتطلبات عملهم، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين معايني التأمين ومقدري الخسائر وعملائهم؛ الأمر الذي يصب في تحقيق استدامة واستمرارية هذه الخدمات وتطويرها بما يتواكب مع تطورات الصناعة.

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وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية " خلال (15) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

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