الجنيه المصري يستقر مقابل الدولار ويصعد أمام اليورو والإسترليني

فيما يواصل الهيكل الجديد للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، تحركاته لتحقيق توازن سوق الصرف، استقر الجنيه المصري مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع مقابل اليورو والإسترليني.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار في تعاملات الاثنين، ما بين 19.12 و19.19 جنيهاً للشراء، مقابل 19.20 و 9.22 جنيهاً للبيع.

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وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس عند مستوى 19.12 جنيهاً، وأعلى مستوى للبيع عند 19.22 جنيهاً في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركاً جديداً خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.14 جنيهاً للشراء و19.20 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.13 جنيهاً للشراء و19.23 جنيهاً للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف لدى البنك التجاري الدولي مستوى 19.16 جنيهاً للشراء، و 19.22 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.12 جنيهاً للشراء، و 19.22 جنيهاً للبيع لدى البنك العربي الأفريقي.

على صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، فقد تراجعت العملة الأوروبية ما بين 7 إلى 23 قرشاً سواء في الشراء أو البيع لدى البنوك المصرية.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 18.97 جنيهاً للشراء، و19.14 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 19.05 جنيهاً للشراء، و19.17 جنيهاً للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 15 إلى 28 قرشاً سواء في الشراء أو البيع. ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 22.29 جنيهاً للشراء، و22.46 جنيهاً للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري مستوى 22.47 جنيهاً للشراء، 22.60 جنيهاً للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.08 جنيهاً للشراء، و5.11 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى اً5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيهاً للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستوى 59.96 جنيهاً للشراء، و62.40 جنيهاً للبيع.