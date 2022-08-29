السعودية تخصص أرضاً لاستقطاب أكبر شركة عالمية لمنتجات اللحوم

أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة أكثر من 25 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بجدة لصالح شركة "سيارا" الذراع الاستثمارية لمجموعة "جي بي إس" البرازيلية أكبر مصنعي اللحوم ومشتقاتها في العالم لإقامة مصنع لها في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع سيسهم في تعزيز منظومة تصدير المنتجات الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات اللحوم المختلفة بإجمالي 50 ألف طن سنويًا.

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وعقب توقيعه عقد التخصيص، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي المُكلّف أسامة بن عبدالعزيز الزامل، على جاهزية وقدرة "مدن" على جذب وتوطين الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصةً في القطاعات الإستراتيجية المهمة، مثل: الصناعات الغذائية التي تحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، في ظل رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن المشروع من شأنه دعم تكاملية سلاسل إمداد صناعة الغذاء، من خلال تسهيل وجذب المستثمرين إلى المناطق المستهدفة بتوطين الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة والخدمات المشتركة التي تعمل على رفع كفاءة المصانع الغذائية ضمن هذه التجمعات وتعزيز إسهامها في منظومة التصدير الوطنية.

وقال الزامل: إن "مدن" ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 نجحت في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً إلى ما يقارب 1000 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء يوجد أغلبها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً، فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي.

وأوضح الزامل أن الصناعات الغذائية بالمدن الصناعية تتميز بالتنوع والجودة العالية وفق أفضل المعايير الصحية المعتمدة، لتشمل اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة والمشروبات ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها.

وتتولى "مدن" منذ العام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة، تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.