اقتصاد الصين
الصين تغلق أكبر سوق في العالم لبيع الإلكترونيات
في إجراءات تهدف للحد من انتشار حالات كورونا
أغلقت السلطات في الصين بشكل مؤقت أكبر سوق لبيع الإلكترونيات في العالم والذي يقع في مدينة Shenzhen وذلك في إجراءات تهدف للحد من انتشار حالات كورونا.
وتم إغلاق ثلاث مبانٍ حتى الثاني من سبتمبر المقبل، يقع فيها محلات تبيع الرقائق وأجزاء للهواتف، إضافة إلى مكونات أخرى يستخدمها المصنعين.
مادة اعلانية
ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة تسعة إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.
اقرأ أيضاً
-
انخفاض العقود الآجلة للغاز الأوروبي 16% مع زيادة المخزوناتبعد أن ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي طاقة
-
"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقيات بـ4.5 مليار ريال لبناء مجمعات سكنية في السعوديةشملت الاتفاقيات عددا من الشركات بينها رتال للتطوير العقاري وسمو العقارية الأسواق العقارية
-
سوق الأسهم السعودية تواصل الحركة الإيجابية.. و"تاسي" يتداول فوق 12500 نقطة"تاسي" سجل ارتفاعا بنسبة 0.31% إلى 12564 نقطة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية