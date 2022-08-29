الصين تغلق أكبر سوق في العالم لبيع الإلكترونيات

أغلقت السلطات في الصين بشكل مؤقت أكبر سوق لبيع الإلكترونيات في العالم والذي يقع في مدينة Shenzhen وذلك في إجراءات تهدف للحد من انتشار حالات كورونا.

وتم إغلاق ثلاث مبانٍ حتى الثاني من سبتمبر المقبل، يقع فيها محلات تبيع الرقائق وأجزاء للهواتف، إضافة إلى مكونات أخرى يستخدمها المصنعين.

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ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة تسعة إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.