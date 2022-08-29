تداولات بورصة دبي للألماس ترتفع 25% إلى 20 مليار دولار في النصف الأول
جرى تداول 90 مليار قيراط من الألماس المصقول منذ إنشاء بورصة دبي
قال رئيس مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الاثنين، إن ما قيمته 19.8 مليار دولار من الألماس جرى تداوله من خلال دولة الإمارات العربية في النصف الأول من 2022، بزيادة قدرها 24.7% على أساس سنوي.
وطورت دبي صناعتها للألماس مستفيدة من قربها من إفريقيا وروسيا حيث يجري تعدين الكثير من الألماس، ومن الهند حيث يجري صقل 90% من الألماس في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم إن بورصة دبي للألماس ترحب بأصحاب الأعمال من كل الدول لممارسة نشاطهم في واحدة من أكثر البيئات آمانا من نوعها.
وأضاف أن تداول الألماس المصقول في الإمارات قفز 52.5% عن مستواه قبل عام إذ بلغت قيمة التداولات 6.7 مليار دولار في حين أن قيمة الألماس الخام المتداول في النصف الأول من 2022 بلغ 13 مليار دولار.
ومنذ إنشائها في 2012، جرى تداول 90 مليار قيراط من الألماس المصقول و120 مليار قيراط من الألماس الخام من خلال بورصة دبي للألماس التي مقرها مركز دبي للسلع المتعددة.
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