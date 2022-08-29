اقتصاد روسيا
روسيا: الاقتصاد سينكمش بأقل من 3% في 2022
بينما يتوقع بعض الخبراء انهيارا بنسبة 15% في الناتج الإجمالي هذا العام
قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف اليوم الاثنين إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3%، هذا العام بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا على الاقتصاد.
وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط "بما يزيد قليلا على 2%، هذا العام". وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض "لا يزيد على 1%،" في 2023، بحسب رويترز.
مادة اعلانية
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15%، في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.
اقرأ أيضاً
-
وول ستريت تواصل التراجع وسط مخاوف متعلقة بأسعار الفائدةداو جونز الصناعي ينخفض إلى 32188.00 نقطة عند الفتح أسواق المال
-
"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة التعليم السعودية مقابل 118 مليون ريالسيتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات شركات
-
فرنسا تحافظ على خططها لجذب 100 مليون سائح سنوياالصيف الحالي شهد خروج 35 مليون فرنسي لقضاء العطلات سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية