.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا: الاقتصاد سينكمش بأقل من 3% في 2022

  • الخط
موسكو روسيا اقتصاد مناسبة ( أ ب )
روسيا ( أ ب )
اقتصاد روسيا

روسيا: الاقتصاد سينكمش بأقل من 3% في 2022

بينما يتوقع بعض الخبراء انهيارا بنسبة 15% في الناتج الإجمالي هذا العام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف اليوم الاثنين إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3%، هذا العام بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا على الاقتصاد.

وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط "بما يزيد قليلا على 2%، هذا العام". وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض "لا يزيد على 1%،" في 2023، بحسب رويترز.

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15%، في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات
اكتشف المزيد