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روسيا تتوقع وصول معدل التضخم إلى 13% في 2022

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التضخم في روسيا
من داخل أحد المتاجر في روسيا
اقتصاد روسيا

روسيا تتوقع وصول معدل التضخم إلى 13% في 2022

نائب رئيس الوزراء الروسي: طلب المستهلكين سيهبط 4.2% هذا العام

دبي - العربية.نت

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قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، إن التضخم في روسيا سيكون في حدود 12-13% في 2022 بينما من المنتظر أن يتحدى الاقتصاد التوقعات الأكثر تشاؤما لشبه انهيار في مواجهة العقوبات الغربية.

وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2% هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض حوالي 2% في 2022 ونحو 1% في 2023.

وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لاستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي، وفق رويترز.

وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20% ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.

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