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عجز تركيا التجاري يقفز 144% إلى 62 مليار دولار في 7 أشهر 

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اقتصاد تركيا

عجز تركيا التجاري يقفز 144% إلى 62 مليار دولار في 7 أشهر

العجز التجاري سجل 10.7 مليار دولار في يوليو

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن عجز التجارة الخارجية التركي قفز 147% على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار في يوليو/تموز، مع ارتفاع الواردات 41.4%.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 29.24 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات 13.4% إلى 18.55 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة، لكن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.

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وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع 143.7% إلى 62.18 مليار دولار.

وقال معهد الإحصاء إن مؤشر الثقة في الاقتصاد ارتفع 1% على أساس شهري في أغسطس/ آب إلى 94.3 نقطة.

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