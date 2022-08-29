اقتصاد مصر
وزير المالية المصري: فاتورة استيراد 110 ملايين برميل نفط سنويا ترتفع لـ15 مليار دولار
تخارج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار
قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن بلاده تستورد 110 ملايين برميل نفط سنويا قفزت تكلفتها من 7 مليارت دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً.
وأضاف الوزير، اليوم الاثنين، أن الأجانب تخارجوا من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار.
مادة اعلانية
وبشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد، قال وزير المالية، إن المفاوضات استأنفت مع صندوق النقد ولا يوجد تدخل في إدارة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة وأسعار الفائدة.
كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة على القروض، ومنها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.
اقرأ أيضاً
-
انخفاض العقود الآجلة للغاز الأوروبي 16% مع زيادة المخزوناتبعد أن ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي طاقة
-
سوق الأسهم السعودية تواصل الحركة الإيجابية.. و"تاسي" يتداول فوق 12500 نقطة"تاسي" سجل ارتفاعا بنسبة 0.31% إلى 12564 نقطة أسواق المال
-
إيلون ماسك يدعو إلى زيادة أنشطة استخراج النفط والغازلأن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق عقوداً طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية