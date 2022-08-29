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وزير المالية المصري: فاتورة استيراد 110 ملايين برميل نفط سنويا ترتفع لـ15 مليار دولار

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محمد معيط وزير المالية المصري
وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط
اقتصاد مصر

وزير المالية المصري: فاتورة استيراد 110 ملايين برميل نفط سنويا ترتفع لـ15 مليار دولار

تخارج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن بلاده تستورد 110 ملايين برميل نفط سنويا قفزت تكلفتها من 7 مليارت دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً.

وأضاف الوزير، اليوم الاثنين، أن الأجانب تخارجوا من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار.

وبشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد، قال وزير المالية، إن المفاوضات استأنفت مع صندوق النقد ولا يوجد تدخل في إدارة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة وأسعار الفائدة.

كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة على القروض، ومنها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.

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