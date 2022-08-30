اتحاد الغرف السعودية يُعلن تأسيس مجلس أعمال سعودي تايلاندي مشترك

أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن تأسيس مجلس أعمال سعودي تايلاندي مشترك، وذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي التايلاندي الذي نظمه الاتحاد وشارك فيه أكثر من 350 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من المملكة وتايلاند، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلاندي جورين لاكاسانا ويست، الذي يزور المملكة حاليًا لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وألقى نائب رئيس الوزراء التايلاندي كلمة تناول خلالها المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين ونتج عنها توقيع 3 اتفاقيات مهمة في مجال التجارة الحرة وتسهيل الإجراءات التجارية وإنشاء مجلس أعمال سعودي تايلاندي مشترك ويتوقع إنجازها قريبًا، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

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وأشاد برؤية المملكة 2030، معرباً عن تطلع حكومة تايلاند وقطاع الأعمال فيها للمشاركة الفاعلة في المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الرؤية، مبينًا أن المملكة يمكن أن تكون مزودًا رئيسًا للطاقة لتايلاند، ويمكن أن تكون تايلاند مصدرًا أساسيًا لأمن المملكة الغذائي، داعيًا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تايلاند بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والبيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وألقى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي كلمة نيابةً عن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مبينًا أن العلاقات بين البلدين تشهد حراكًا غير مسبوق وإنجازات كبيرة على أرض الواقع، حيث يعد هذا الملتقى هو الثالث لقطاعي الأعمال في البلدين.

وقال الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إن تايلاند تعد الشريك التجاري الرابع عشر للمملكة بحجم تجارة بلغ أكثر من 7 مليارات دولار لعام 2021، فيما يتوقع بنهاية العام الحالي أن يرتفع حجم التجارة البينية بنسبة تقارب 30% ليتجاوز 9 مليارات دولار.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، إن الدعم الحكومي الذي تحظي به العلاقات الاقتصادية السعودية التايلاندية، أسهم في رفع حجم التبادل التجاري بمقدار 29% في عام 2021 مقارنةً بعام 2020، كما بلغ مجموع حجم التبادل التجاري بين البلدين 131 مليار ريال أثناء السنوات الخمس السابقة، داعياً للعمل على توفير مناخ استثماري وتجاري ملائم، بما في ذلك إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلاندي مشترك وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.