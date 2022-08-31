التضخم في منطقة اليورو يسجل مستوى قياسي جديد فوق 9% مع تفاقم أزمة الطاقة

مادة اعلانية

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد بعد ارتفاعه إلى 9.1% في أغسطس على أساس سنوي.

وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين عند 9%، وارتفاعا من 8.9% في يوليو.

وتضع أرقام التضخم ضغوطا متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة قد تصل إلى 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

كان رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، قد طالب البنك المركزي الأوروبي بالتحرك سريعا ورفع أسعار الفائدة بشكل حاسم لاحتواء التضخم.

وبينما لم يشر يواكيم ناغل إلى حجم محدد للزيادة المرتقبة إذ دافع عن تحرك حاسم وأكد على فوائد زيادات كبيرة للفائدة.

يذكر أن المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر الماضي في وقت تدور التكهنات حول احتمالية رفعها بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر في وقت يتوقع المحللون أن تصل معدلات التضخم إلى 10% هذا العام.