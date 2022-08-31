القطاع الخاص الأميركي يضيف 132 ألف وظيفة في أغسطس

أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الأميركي ADP تراجع عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص في أغسطس إلى 132 ألف وظيفة فقط، انخفاضاً من 270 ألف وظيفة في يوليو.

وتعد هذه أقوى إشارة على تراجع قوة سوق العمل، في ظل تسجيل الاقتصاد الأميركي لربعين متتاليين من الانكماش.

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من جهة أخرى، توقع جون وليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة تكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، مع إبقائها على مستويات مرتفعة حتى نهاية العام المقبل.

كما توقع وليامز أن ترتفع أسعار الفائدة إلى مستويات الثلاثة ونصف في المئة، وذلك لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأشار إلى أن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي بمستويات تضخم عند اثنين ونصف إلى ثلاثة في المئة قد تتحقق في العام المقبل.