رئيس البوندسبنك: يجب تحرك المركزي الأوروبي بشكل حاسم لرفع أسعار الفائدة

قال رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجل، يوم الثلاثاء، إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بشكل حاسم لاحتواء التضخم، منضما بذلك إلى ثلة من صانعي السياسة النقدية الذين يدعون إلى زيادة كبيرة أخرى للفائدة الأسبوع القادم.

ورفع المركزي الأوروبي فائدة الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0% الشهر الماضي، والسؤال الحقيقي الوحيد بشأن اجتماع سبتمبر/أيلول يبدو أنه هل ينبغي للبنك أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.

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وفي حين لم يشر ناجل إلى حجم محدد للزيادة المرتقبة فإنه دافع عن تحرك حاسم وأكد على فوائد زيادات كبيرة للفائدة.

وقال "السياسة النقدية يجب أن يكون رد فعلها حاسما من أجل الحفاظ على مصداقية مستوى التضخم المستهدف."

ومن المتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 9% هذا الشهر ومن المرجح أن يواصل الصعود إلى مستويات فوق 10% بفعل زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وعارض ناجل أيضا الحجج القائلة بأن ركودا مرجحا بشكل متزايد في الأشهر المقبلة بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، ينبغي أن يبطئ المركزي الأوروبي.

وقال "ينبغي ألا نؤجل المزيد من زيادات الفائدة خوفا من ركود محتمل... معدلات التضخم لن تعود إلى المستوى الذي يستهدف البنك المركزي من تلقاء نفسها."