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مصر ترفع السعر الاسترشادي لشراء القمح المحلي 15%

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قمح مصر
حقل قمح في مصر
اقتصاد مصر

مصر ترفع السعر الاسترشادي لشراء القمح المحلي 15%

ليصل السعر إلى ألف جنيه للأردب

القاهرة - رويترز

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قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إنه وافق على اعتماد 1000 جنيه (52.08 دولار) سعرا استرشاديا لشراء أردب القمح (150 كيلوغراما) من المزارعين المحليين للموسم المقبل.

ويمثل هذا زيادة بحوالي 15% عن سعر الموسم الحالي البالغ 865-885 جنيها للأردب، تبعا لمستويات النقاء.

ومنذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في توقف معظم القمح من منطقة بحر البلطيق الذي تعتمد عليه مصر، تحول أكبر مستورد للقمح في العالم إلى الاعتماد بكثافة على محصوله المحلي في مواجهة تزايد الأسعار الدولية.

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وقال وزير التموين علي مصيلحي اليوم الأربعاء إن مصر تمكنت من شراء 4.2 مليون طن من القمح من محصول الحصاد المحلي، وهو ما يقل بنسبة 30% عن المستوى الذي استهدفته في البداية والبالغ 6 ملايين طن، لكنه يتجاوز مستويات 2021.

واتخذت الحكومة بضع خطوات لحماية إمداداتها من القمح، بما يشمل مطالبة المزارعين المحليين بتوريد ما لا يقل عن 60% من محصولهم للحكومة وفرض غرامات مالية وربما أحكام بالسجن على المخالفين.

وبدأ الحصاد المحلي للقمح في أبريل/ نيسان وينتهي غدا الخميس.

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